Kock sökes

2025-09-30
Vi söker en erfaren kock med dokumenterad erfarenhet av a la carte, grill och kallskänk. Du ska ha en passion för matlagning, vara lika positiv och noggrann som dina medarbetare. Du bör vara stresstålig och självgående, både i team såväl som ensam.
ANSVARSOMRÅDEN:
• Se till att all matberedning uppfyller våra såväl som miljöverkets kvalitetskrav
• Assistera ditt köksteam i planering och tillagning
• Behålla en positiv och professionell attityd även under service
KRAVPROFIL:
• Bred kunskap om olika tillagningsmetoder
• Förmåga att hålla dig lugn under stressiga situationer
• Kunna kommunicera med kollegor på antingen svenska eller engelska, samt kunna läsa svenska.
Tjänsten innefattar främst arbete under kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: puru@johnscotts.se Arbetsgivare Ipswich93 AB
(org.nr 556510-6308)
Skomakaregatan 3
)
223 50 LUND Arbetsplats
John Scotts Kontakt
Purushotam Bharati puru@johnscotts.se
9533818