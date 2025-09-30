Kock sökes

Ipswich93 AB / Kockjobb / Lund
2025-09-30


Vi söker en erfaren kock med dokumenterad erfarenhet av a la carte, grill och kallskänk. Du ska ha en passion för matlagning, vara lika positiv och noggrann som dina medarbetare. Du bör vara stresstålig och självgående, både i team såväl som ensam.

ANSVARSOMRÅDEN:
• Se till att all matberedning uppfyller våra såväl som miljöverkets kvalitetskrav
• Assistera ditt köksteam i planering och tillagning
• Behålla en positiv och professionell attityd även under service

KRAVPROFIL:
• Bred kunskap om olika tillagningsmetoder
• Förmåga att hålla dig lugn under stressiga situationer
• Kunna kommunicera med kollegor på antingen svenska eller engelska, samt kunna läsa svenska.

Tjänsten innefattar främst arbete under kvällar och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: puru@johnscotts.se

Arbetsgivare
Ipswich93 AB (org.nr 556510-6308)
Skomakaregatan 3 (visa karta)
223 50  LUND

Arbetsplats
John Scotts

Kontakt
Purushotam Bharati
puru@johnscotts.se

Jobbnummer
9533818

