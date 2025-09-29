Kock / Restaurangchef
Jobbet.se Sverige AB / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2025-09-29
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Härjedalen
, Mora
, Ljusdal
, Torsby
, Ockelbo
eller i hela Sverige
En säsong i Funäsfjällen?
Vill du njuta av Funäsfjällen i vinter?
FIDE - Restaurang och bar är den lilla mysiga restaurangen i Bruksvallarna som för femte året ska servera god mat i vad som lätt kan beskrivas som ett vardagsrum.
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för köket, men också säkerställa att restaurangen som helhet fungerar i daglig drift.
Är du prestigelös? Kanske vill du ta steget upp och ta ett större ansvar i en restaurang? Skicka in din ansökan, så berättar vi mer om vad som väntar hos oss i vintern.
Vi erbjuder personalboende i Bruksvallarna, liftkort (Funäsdalen, Tänndalen, Tännäskröket, Ramundberget) och en fantastisk utsikt över fjällen från jobbet.
Anställning är från mitten av december till mitten av april. Därefter kan det finnas möjlighet att jobba sommarsäsong på Gotland, eller i helårsverksamhet i Uppsala.
Vi hörs!Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift.
Kökserfarenhet.
Ordningsam.
Meriterande
Personalansvar.
Erfarenhet från mindre restaurang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Fidefamiljen AB Jobbnummer
9530492