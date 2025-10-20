Kock på deltid, dagtid

Brunchoteket Malmö AB / Kockjobb / Malmö
2025-10-20


Brunchoteket ligger på Stortorget i Malmö. Vi serverar a la carte brunch alla dagar i veckan och söker nu kockar för anställning. Arbetstiden är förlagd till dagtid mellan 08:00-17.00, måndag till söndag.
Vi ser gärna att ni som söker anställningen hos oss har följande egenskaper:
• Positiv inställning och ska kunna arbeta självständigt
• Noggrann och arbetar bra i team
Din främsta arbetsuppgifter är att förbereda och laga maträtter för bordservering och avhämtningen med allt vad det innebär. Vi lagar i stort sett allt i köket från grunden. Vi är med i Visita.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post
E-post: chef@brunchoteket.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Malmö".

Arbetsgivare
Brunchoteket Malmö AB (org.nr 559343-7279)
Stortorget 21 (visa karta)
211 34  MALMÖ

Jobbnummer
9565174

