Kock med passion för thailändsk mat
Holy Sister AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Vi söker en engagerad och erfaren kock som brinner för äkta thailändska smaker. Du som älskar att arbeta med färska råvaror, aromatiska kryddor och traditionella tekniker kommer att trivas hos oss. Här får du möjlighet att sätta din prägel på menyn och skapa mat som gästerna minns.
Arbetsuppgifter
Tillaga klassiska och moderna thailändska rätter
Förbereda råvaror och säkerställa hög kvalitet i köket
Säkerställa god hygien och ordning enligt HACCP
Arbeta i team och stötta kollegor vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av thailändsk matlagning
Trivs i ett högt tempo och har god samarbetsförmåga
Är noggrann, kreativ och serviceinriktad
Har passion för smak, färg och presentation
Talar svenska och/eller engelska
Vi erbjuder
En familjär arbetsplats med härlig stämning
Trygga villkor och schyssta arbetstider
Ett kök där kvalitet och glädje står i centrum
Låter det som du?
Skicka din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Mejla ditt CV till nedan e-postadress
E-post: babu@holysister.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushi kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holy Sister AB
(org.nr 559481-5457)
Sandalettgatan 18 (visa karta
)
125 47 ÄLVSJÖ Kontakt
Gantulga Judger babu@holysister.se 070-455 8558 Jobbnummer
9800312