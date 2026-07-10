Kock/måltidsbiträde till kostenheten 75%
Vansbro kommun, Kostverksamheten / Kockjobb / Vansbro Visa alla kockjobb i Vansbro
2026-07-10
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Är du en engagerad kock/måltidsbiträde med passion för att skapa goda måltider för våra unga och äldre smaklökar? Då kan det vara just dig vi söker! Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
1 plats(er).
Tillsammans skapar vi en kultur där utveckling, delaktighet, relationer och kommunikation är centrala för att bygga en framgångsrik och hållbar kommun. Vi tar ansvar för Vansbrobornas bästa!
Du kommer att
laga den mesta maten från grunden
planera, beställa, utföra egenkontroll enligt HACCP
sköta om köket, städa, packa, diska och servera våra yngre och äldre gäster.
Du måste ha
goda kunskaper i tal och skrift i det svenska språket.
Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.
Det är meriterande om du också har
utbildning som kock inom restaurang- och storkök (3-årig) eller minst 3 års erfarenhet av arbete som kock och/eller annan utbildning/erfarenhet arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete inom kall- och varm kök
goda matlagningskunskaper i kall- och varmkök samt specialkost inom skola och äldreomsorg.
Vi vill att du
har personlig mognad
har god samarbetsförmåga och kan arbeta i team där du bidrar till en god arbetsmiljö samtidigt som du kan arbeta självständigt
är initiativtagande
är flexibel.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi kan komma att tillämpa provanställning. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-03 Tillträde enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid. Även röda dagar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335293-2026-3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro Kommun
(org.nr 212000-2130)
786 31 VANSBRO Arbetsplats
Vansbro kommun, Kostverksamheten Kontakt
Sektorchef Service
Olof Nyberg olof.nyberg@vansbro.se Jobbnummer
9998982