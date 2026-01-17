Kock/Krögare
2026-01-17
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
Kock/krögare/restauratör på hel- eller deltid sökes till vårt unika pensionat i Norra Skåne!
Välkommen till Göinges Pärla, Nordens största korsvirkeshus, beläget mellan Broby och Osby. Vi har nyligen startat upp detta fantastiska ställe och vårt mål är att se det växa och utvecklas tillsammans med dig som har en passion för mat.
Göinges Pärla är en mötesplats som erbjuder både öppna middagar och privata sällskap som söker något utöver det vanliga. Här har du möjlighet att skapa något unikt i en miljö som andas lugn, elegans och autenticitet.
Om Göinges Pärla:
• Pensionat med 25 rum och övernattning för upp till 40 gäster.
• Vacker restaurang med utsikt över Helge å och omgiven av frodig natur.
• Fullt utrustat proffskök samt grovkök, perfekt för matlagning, event och workshops.
• Konferenslokal med eget kök på tredje våningen, plats för upp till 15 personer.
• Utrymme för bröllop, fester och evenemang, såsom t. ex. vin- och dryckesprovningar.
• Badplats och fiskemöjligheter alldeles utanför.
• Natursköna omgivningar.
Pensionatet är i utmärkt skick och fullt utrustat för professionell verksamhet. Vi söker både personal på timanställning samt för en omsättningsbaserad hyresmodell, vilket ger flexibilitet och goda förutsättningar för långsiktig lönsamhet.
Möjlighet till övernattning i samband med arbetet finns.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att skapa och driva mat- och serviceupplevelser
• Brinner för kvalitet, detaljer och värdskap.
• Är självgående med både frihet och ansvar.
• Ser potentialen i att vidareutveckla en plats med gott renommé med egna idéer.
Är du intresserad? Skicka en kort presentation och CV (eller motsvarande erfarenhet) till: katarina@goingesparla.com jonas@goingesparla.com
Följ oss på Instagram: @goingesparla och besök vår hemsida: goingesparla.se för mer information.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: katarina@goingesparla.com
Katarina Ekstrand Synnelius katarina@goingesparla.com +46(0)707603935
