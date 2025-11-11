Kock/kökschef
2025-11-11
Om jobbet
First Hotel Royal i Säffle söker nu efter en kock till vårt team!
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av ala cartè restaurang samt lunchservering och att du har mycket goda kunskaper i svensk husmanskost. I dina arbetsuppgifter ingår allt från att tillaga luncher, ala carte och större event såsom bröllopsarrangemang och övriga tillställningar. Du är van att arbeta både självständigt och i ett team och du kan leverera när vi har mycket att göra samtidigt som att du är kreativ och självgående när vi har lugnare perioder. Köket ansvarar också för att diska och städa sina ytor och lokaler samt hjälper till i servering och bar när det behövs.Publiceringsdatum2025-11-11Kvalifikationer
Utbildning i kök och restaurang
Flerårig erfarenhet från arbete med ala carte samt lunchrestaurang
Förmåga att kunna styra upp och planera ditt arbete på bästa sätt
Stark samarbetsförmåga och en positiv attityd gentemot både kollegor och gäster
Du är noggrann och förstår vad det innebär att leverera service på en hög nivå
Intervjuer sker löpande och anställning kommer ske januari 2026
Mejla ansökan med CV samt personligt brev till linda.lust@firsthotels.se
Ansökan som inte innehåller bifogat CV samt personligt brev kommer ej att behandlas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: linda.lust@firsthotels.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Olov Trätäljagatan 2
661 30 SÄFFLE
First Hotel Royal
