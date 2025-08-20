Kock/köksbiträde á la carte sökes
I Sydamerika fastnade vi främst för kärleken runt grillen. Där man upplever en gemenskap med familj, vänner och bekanta. Något vi vill att våra gäster ska känna när dom besöker vår restaurang på Vasagatan nära centralen i Stockholm city.
Just nu önskar vi att utöka vårt härliga team och söker därför motiverad och laginriktad kökspersonal på deltid. Tjänsten innefattar 75 %, alternativt 50%, och gäller främst kvällar och helger. Erfarenhet är meriterande men inget krav. Ser vi att du är rätt person lär vi gärna upp dig!
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Skicka in ett CV och personligt brev till jobb@themeat.se
Märk mailet med Kökspersonal
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@themeat.se
Bondegatan Pub AB (org.nr 556803-7088), https://themeat.se/en
Vasagatan 7
111 20 STOCKHOLM
9468316