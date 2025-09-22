Kock / Köksbiträde

Restaurang Istanbul Nordby AB / Restaurangbiträdesjobb / Strömstad
2025-09-22


Kock och Köksbiträde
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet

Om jobbet
Söker erfaren kock
Vi söker en passionerad kock med erfarenhet till vårt team
Som kock hos oss kommer du att :
Förbereda och tillaga rätter med högsta kvalitet och noggrannhet
LÖN
LÖNETYP: Fast månads - vecko - eller timlön



Ansökan :
Är du den vi söker ? Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill bli en del av vårt team till mkdgbg@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
e mejl
E-post: mkdgbg@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock / Köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Istanbul Nordby AB (org.nr 556776-5796)
Nordby Köpcentrum Mellersta (visa karta)
452 70  STRÖMSTAD

Arbetsplats
Istanbul Nordby AB, Restaurang

Jobbnummer
9519529

