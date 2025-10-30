Kock inom turkisk kök
2025-10-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cicek Restaurang AB i Göteborg
Kock med passion för det turkiska köket sökes till Restaurang Divan!
Vill du arbeta i en restaurang som erbjuder autentiska smaker från Turkiet? Restaurang Divan söker en skickliga och engagerade kockar som vill vara med och skapa utsökta rätter för våra gäster.

Publiceringsdatum
2025-10-30

Om företaget
Restaurang Divan är känd för sin genuina turkiska mat, där vi kombinerar traditionella recept med färska råvaror och hög kvalitet. Vi erbjuder en varm och välkomnande atmosfär där både våra gäster och vårt team trivs.

Arbetsuppgifter
Tillaga och utveckla turkiska rätter såsom meze, grillad kebab
Ansvara för kökets dagliga drift och kvalitetssäkring
Samarbeta med köksteamet för att skapa en fantastisk matupplevelse
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av turkisk matlagning, gärna från restaurangbranschen
Är passionerad, noggrann och effektiv i köket
Kan arbeta självständigt och i team
Har förståelse för råvaror och smaker inom det turkiska köket
Vi erbjuder:
En inspirerande och familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas och bidra till Restaurang Divans framgång
Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor
Är du den vi letar efter? Skicka din ansökan idag och bli en del av vårt fantastiska team på Restaurang Divan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@restaurangdivan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cicek Restaurang AB
(org.nr 556823-8777), http://www.restaurangdivan.se
Nordanvindsgatan 2 B (visa karta
)
417 17 GÖTEBORG Jobbnummer
