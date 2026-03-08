Kock inom turkisk kök

Cicek Restaurang AB / Kockjobb / Göteborg
2026-03-08


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cicek Restaurang AB i Göteborg

Kock med passion för det turkiska köket sökes till Restaurang Divan!
Vill du arbeta i en restaurang som erbjuder autentiska smaker från Turkiet? Restaurang Divan söker en skickliga och engagerade kockar som vill vara med och skapa utsökta rätter för våra gäster.

Publiceringsdatum
2026-03-08

Om företaget
Restaurang Divan är känd för sin genuina turkiska mat, där vi kombinerar traditionella recept med färska råvaror och hög kvalitet. Vi erbjuder en varm och välkomnande atmosfär där både våra gäster och vårt team trivs.

Arbetsuppgifter
Tillaga och utveckla turkiska rätter såsom meze, grillad kebab

Ansvara för kökets dagliga drift och kvalitetssäkring

Samarbeta med köksteamet för att skapa en fantastisk matupplevelse

Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av turkisk matlagning, gärna från restaurangbranschen

Är passionerad, noggrann och effektiv i köket

Kan arbeta självständigt och i team

Har förståelse för råvaror och smaker inom det turkiska köket

Vi erbjuder:
En inspirerande och familjär arbetsmiljö

Möjlighet att utvecklas och bidra till Restaurang Divans framgång

Konkurrenskraftig lön och goda arbetsvillkor

Är du den vi letar efter? Skicka din ansökan idag och bli en del av vårt fantastiska team på Restaurang Divan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
email
E-post: info@restaurangdivan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cicek Restaurang AB (org.nr 556823-8777), http://www.restaurangdivan.se
Nordanvindsgatan 2 B (visa karta)
417 17  GÖTEBORG

Jobbnummer
9783624

Prenumerera på jobb från Cicek Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cicek Restaurang AB: