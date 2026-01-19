Kock för taiwanesisk mat och hotpot
Restaurang Dubbel Gården AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Dubbel Gården AB i Göteborg
Vi söker nu en engagerad och erfaren kock till vår restaurang. Är du passionerad för taiwanesisk mat och hotpot, och vill arbeta i en professionell och trivsam miljö? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som kock hos oss ansvarar du för:
Tillagning av taiwanesiska rätter och hotpot enligt restaurangens koncept
Förberedelse av råvaror och daglig mise en place
Säkerställande av hög kvalitet, smak och presentation
Att arbeta enligt gällande hygien- och livsmedelssäkerhetsrutiner
Samarbete med köksteamet för ett effektivt och välfungerande kök
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att laga taiwanesisk mat och/eller hotpot
Är noggrann, ansvarstagande och har en stark känsla för kvalitet
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande: Kan kommunicera på mandarin och/eller kantonesiska
Vi erbjuder
En stabil anställning i ett väletablerat restaurangkoncept
En professionell och respektfull arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas och bidra med din kompetens
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV och kort presentation. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: Dubbelgarden@yahoo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Dubbel Gården AB
(org.nr 556454-8468) Arbetsplats
Dubbel Gården AB, Restaurang Kontakt
My hieng Lam Dubbelgarden@yahoo.se Jobbnummer
9693041