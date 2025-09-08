Kock För Extraarbete Chapter House
2025-09-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Vi utökar personalstyrkan i vårt Kök och söker omgående efter en ny glad kock för behovsanställning, främst på kvällar och helger, enligt våra öppettider.
Chapter House är en Engelsk GastroPub mitt i Växjö Centrum. Vårt fokus ligger på hantverksöl, gin och cocktails samt vällagad Pubmat där allt tillagas från grunden med experimentella smaker och mycket kärlek.
Vi är ett glatt och härligt gäng som brinner för att sätta kundens upplevelse i fokus i såväl mat som dryck.
Tjänsten är i dagsläget enbart timanställning vid behov, men tjänstegrad och/eller anställningsform kan komma att ändras.
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Formell gymnasial kock-utbildning eller likvärdig eftergymnasial utbildning.
Du har några års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som ala carte kock
Du är noggrann, ansvarsfull och stresstålig.
Du bär din yrkesroll med stolthet.
Positiv teamplayer med god samarbetsförmåga.
Självständig
Flexibel och Tillgänglig
Arbetet kommer även, förutom att laga mat, bland annat bestå av att planera fram och utprova nya rätter tillsammans med vår Köksmästare, städ och andra allmänna kockasysslor. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i hygien och råvaruhantering.
Maila ditt CV till ellie@chapterhouse.se
märk ansökan med KOCK för extraarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
via mail
E-post: ellie@chapterhouse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Arbetsgivare English Kitchen AB
(org.nr 556999-2588)
Klostergatan 7 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Jobbnummer
9497381