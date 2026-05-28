Kock, á la carte
Rökeriet I Åhus AB / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2026-05-28
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rökeriet I Åhus AB i Kristianstad
Rökeriet mellan Åhus & Yngsjö ligger strax utanför Åhus, precis intill Helge Å. Verksamheten består idag av restaurang, delikatessbutik & catering med eget rökeri, bageri och produktion av sillinläggningar, kalla såser och röror. Sedan 1 april 2020 drivs företaget av nya ägare.
Vi arbetar med närproducerade, färska råvaror och okomplicerade men välsmakande rätter. Menyerna ändras en del för att arbeta med säsongens urval. På vardagarna serveras dagens rätt, veckans fisk och vegetarisk samt våra klassiker. På helgerna serveras en varierad á la carte, med störst urval av fiskrätter men även kött och vegetariskt. Sommartid serverar vi á la carte från lunch till kväll (ej dagens). Vi tillagar allt från grunden i vårt eget kök, och bakar/tillagar även våra egna kakor, bröd och desserter. Vi arbetar konstant med att förbättra våra produkter och utöka vår egen produktion.
Vi har höga krav på kvalitet och ursprung på våra råvaror och sätter höga krav på våra leverantörer, det innebär också att vi förväntar oss en hög nivå från personalen. Det är till fördel om du är van vid förändringar och omstrukturering och ser att det är skoj med förändringar nu och då. Vi drivs av idétänk och vägen från tanke till verklighet är inte lång.
Vi söker dig som är en stark lagspelare som gillare omväxlande och varierat arbete i ett skiftande tempo. Bredden hos oss är stor med tillagning av dagens lunch, á la carte, catering, bufféer och stora event och därmed behöver du också vara van vid många olika arbetsområden. Det finns stor möjlighet för dig att utvecklas hos oss med goda kollegor.
För att vara lämplig att söka är det viktigt att du är van vid högt tempo, snabba beslut och att du är lösningsorienterad i alla situationer. För oss är varenda besökare viktig och alla gäster ska bemötas med respekt och lika värde.
I arbetsuppgifterna ingår främst följande moment:
Prepp och förberedelser för lunch och á la carte.
Produktion av såser, röror, pajer, mackor & sallader till vår butik.
Bakning av matbröd & sötebröd.
Arbete i såväl varm- som kall lucka.
Varuplock.
Inventering och beställning.
Biträda kökschef och souschef i planering och ledning.
Städ och disk.
Kundservice i telefon
Vi söker 1 person, med start i juni/juli (efter överenskommelse). Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid-heltid (75-100%).
Arbete schemaläggs dagtid (08.00-21.00) måndag-söndag. 2 helger/månad. Schemat tillhandahålls minst två veckor före start.
Körkort är inget krav men kollektivtrafiken till och från arbetsplatsen är något begränsad.
Rapportering till kökschef.
Anställningen inleds med en provanställnings-period.
Referenser kommer att efterfrågas.
Lön enligt överenskommelse.
Märk din ansökan med "Kock"
Bifoga CV & personligt brev i ansökan.
Ansökan och frågor - elin.rosander@rokeriet.se
Vi undanbeder oss all kontakt från all form av rekryteringsbolag, platsannonstjänster och dylikt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: elin.rosander@rokeriet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rökeriet i Åhus AB
(org.nr 559242-6257)
Yngsjövägen 226 (visa karta
)
296 91 ÅHUS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kökschef
Elin Rosander elin.rosander@rokeriet.se Jobbnummer
9935004