kock
Fisky Business AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-07-15
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Kock sökes – omgående
Vi söker en kock som kan börja så snart som möjligt.
Just nu behöver vi förstärka vårt kök på Hanö Hamnkrog och fisky business dockan under resten av sommarsäsongen. Anställningen gäller från nu och fram till att restaurangen stänger i augusti. För rätt person finns möjlighet att fortsätta hos oss på Fisky Business Dockan i Malmö, eller erbjudas garanterade timmar även efter sommaren.
Boende på Hanö finns för dig som behöver det.
Om jobbet
Du kommer att arbeta med både lunch- och à la carte-service tillsammans med ett engagerat team. Tempot är stundtals högt, så vi söker dig som gillar service, samarbetar bra med andra och inte är rädd för att hugga i där det behövs.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök.
Trivs i ett högt tempo.
Är ansvarstagande och noggrann.
Är en lagspelare med positiv inställning.
Erfarenhet av à la carte är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, arbetsmoral och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
Omgående start.
Arbete på Hanö fram till säsongens slut i augusti.
Möjlighet till fortsatt arbete på Fisky Business Dockan i Malmö.
Kollektivavtal.
Lön enligt överenskommelse.
Möjlighet till boende på Hanö.
Urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan till jobba@fiskybusiness.nu
och märk den med "Kock" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: Jobba@fiskybusiness.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fisky Business AB
(org.nr 556968-2601)
dockgatan 1 (visa karta
)
211 12 MALMÖ Arbetsplats
Fisky Business Dockan Kontakt
hannes kindeberg Jobba@fiskybusiness.nu Jobbnummer
10003929