Kock
Strawberry Services AB / Kockjobb / Håbo Visa alla kockjobb i Håbo
2026-06-18
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Inför hösten och framtiden så behöver vi stärka upp vårt kök med 1 kock som vill vara med och fortsätta utveckla Aronsborg. Har du utbildning eller erfarenhet från att jobba i professionellt, är i dig själv glad och tycker om att jobba? Då kommer du trivas hos oss, och borde söka.
Om arbetsplatsen: Aronsborgs Konferenshotell är en mötes- och eventanläggning, vackert belägen vid Mälarens strand, 4 mil norr om Stockholm i samhället Bålsta.
På mindre än en timme når du oss från Stockholm, Uppsala och Arlanda flygplats. Med 390 sängplatser och 22 konferenslokaler – den största med kapacitet på upp till 475 personer – samt stora grönområden och sällskapsytor kan vi arrangera både stora och små konferenser, företagsevent och fester.Nu söker vi en kock som har utbildning eller erfarenhet inom yrket. Du kommer att arbeta med köksmästare Johannes Gustafsson och hans befintliga team. Vi ser att du är driven, kreativ och har ett genuint matintresse som du vill dela med dig av. Du tycker om att ha roligt på jobbet och trivs i en arbetsmiljö som stundtals har ett högt tempo. För dig är det självklart att hålla högsta service- och kompetensnivå i alla situationer. Du har en god förmåga att samarbeta och bidrar till ett starkt värdskap och trevlig stämning i teamet. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med en härlig, aktiv och kreativ atmosfär. Tillträde enligt ök och kan ske innan sista ansökningsdag. Arbetstid: Schemalagd arbetstid, dagtid och kvällstid samt helger förekommer. Lön: Efter överenskommelse. Sista dag att ansöka är så länge annonsen är kvar kan du söka. Du är en lagspelare och ser köket som en enhet. Då du kommer ingå i ett team där kommunikation är avgörande så ser vi att du pratar och förstår svenska. Då Aronsborg ligger en bit ifrån pendeltågstationen ser vi att du har körkort och tillgång till bil för att kunna söka, och att du inte bor inte längre än 45 min bilresa från Bålsta Skicka din ansökan och krångla inte till din brev. Rätt person kommer att få jobbet, inte den som skriver finast brev.Välkommen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
746 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aronsborgs Konferenshotellet Kontakt
Rekryterare
Andreas Sjöborg andreas.sjoborg@aronsborg.se +46705595943 Jobbnummer
9971032