Välkommen som köksmästare till Picoteo - en plats där smakupplevelser och social samvaro förenas för att skapa minnesvärda stunder. Picoteo är en hyllning till matkulturen i medelhavsregionen där glädje och gemenskap, delning och njutning står i centrum.
Picoteo är mer än bara en restaurang, det är en upplevelse. Vårt namn härstammar från traditionen av att njuta av små portioner av utsökta aptitretare och vi har tagit detta koncept till hjärtat av vår kulinariska filosofi. Här är det inte bara maten som är en del av upplevelsen, utan även samtalet, skratten och de vänskapliga stunderna som vävs samman med varje tugga.
Arbetstiden är varierande inklusive kvällar och helger.
Lön enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan via email till jobb@picoteo.nu
Varmt välkommen till oss med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: raidyalda@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock picoteo". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proasia AB
(org.nr 556297-0219)
Ågatan 39 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Picoteo Jobbnummer
9780327