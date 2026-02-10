Kock

Hotel 23 AB / Kockjobb / Kävlinge
2026-02-10


Visa alla kockjobb i Kävlinge, Lund, Svalöv, Lomma, Eslöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hotel 23 AB i Kävlinge

Yrke:
Kock

Publiceringsdatum
2026-02-10

Företag
Hotel 23
Plats:
Löddeköpinge
Antal platser:
1
Anställningsform:
Tillsvidareanställning (eller Tidsbegränsad - välj det som stämmer)
Omfattning:
Deltid, 75 %

Tillträde
Enligt överenskommelse
Arbetstider:
Dag, kväll och helg enligt schema

Ersättning
Enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter
Till vår nyöppnade restaurang på Hotel 23 i Löddeköpinge söker vi en kock.
Arbetsuppgifterna består av tillagning av dagens lunch, à la carte, pizza och pasta samt övrigt förekommande köksarbete såsom förberedelser och egenkontroll.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som kock och kan arbeta självständigt såväl som i team. Du är flexibel, ansvarstagande och stresstålig.

Kvalifikationer
Erfarenhet som kock

Förmåga att arbeta dagtid, kvällar och helger

Så ansöker du
Ansökan skickas via Arbetsförmedlingen eller direkt till arbetsgivaren.

Kontaktperson för detta jobb
Emelie Karlsson

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: reception@hotel23.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotel 23 AB (org.nr 556785-0044), http://www.hotel23.se
Marknadsvägen 1 (visa karta)
246 42  LÖDDEKÖPINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
23 AB, Hotel

Jobbnummer
9733026

Prenumerera på jobb från Hotel 23 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hotel 23 AB: