Kock
Hotel 23 AB / Kockjobb / Kävlinge Visa alla kockjobb i Kävlinge
2026-02-10
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel 23 AB i Kävlinge
Yrke:
KockPubliceringsdatum2026-02-10Företag
Hotel 23
Plats:
Löddeköpinge
Antal platser:
1
Anställningsform:
Tillsvidareanställning (eller Tidsbegränsad - välj det som stämmer)
Omfattning:
Deltid, 75 %Tillträde
Enligt överenskommelse
Arbetstider:
Dag, kväll och helg enligt schemaErsättning
Enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Till vår nyöppnade restaurang på Hotel 23 i Löddeköpinge söker vi en kock.
Arbetsuppgifterna består av tillagning av dagens lunch, à la carte, pizza och pasta samt övrigt förekommande köksarbete såsom förberedelser och egenkontroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som kock och kan arbeta självständigt såväl som i team. Du är flexibel, ansvarstagande och stresstålig.Kvalifikationer
Erfarenhet som kock
Förmåga att arbeta dagtid, kvällar och helgerSå ansöker du
Ansökan skickas via Arbetsförmedlingen eller direkt till arbetsgivaren.Kontaktperson för detta jobb
Emelie Karlsson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: reception@hotel23.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel 23 AB
(org.nr 556785-0044), http://www.hotel23.se
Marknadsvägen 1 (visa karta
)
246 42 LÖDDEKÖPINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
23 AB, Hotel Jobbnummer
9733026