Kock
2025-11-03
Varbergs Stadshotell & Asia Spa är ett hotell med många upplevelser och ett spännande asiatiskt spa. Här blandas stämningsfull sekelskiftesatmosfär med tusenåriga influenser från österlandet. Vi har totalt 178 hotellrum varav 66 av dessa är Boutique-rum, alla inredda med en unik touch och med individuell inredning. Stor restaurangverksamhet bland annat a la carte restaurang, flera barer, bistro med mera. Vi har även 20 konferenslokaler, en egen hörsal och en magnifik festvåning. Varbergs Stadshotell & Asia Spa är en del av Lotus Hotel Group, en hotellgrupp med målet att skapa fantastiska upplevelser för gäster. Tillsammans skapar vi resmål av högsta kvalité där passion och yrkesstolthet råder. På våra hotell finner du unika rum för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten.

Om tjänsten
Vi söker nu ytterligare en kock till vårt härliga gäng för tillsvidareanställning.
Som kock på Varbergs Stadshotell & Asia Spa har du varierande arbetsuppgifter och schema förlagt såväl dag- och kvällstid som vardagar och helger.
Det är stor variation i arbetet då vi har ett mycket brett utbud med öppet för lunch och middag, där vi erbjuder både à la carte och bistromeny sju dagar i veckan. Utöver det ordnar vi förtäring till vår möte-/konferensverksamhet, arrangerar fester, bröllop, företagsevenemang, matevent och mycket annat. Vår ambitionsnivå är hög på allt vi levererar!
Du kommer att ingå i ett glatt team i köket och dina personliga egenskaper betyder mycket för oss. Du får även många fler härliga kollegor som arbetar tillsammans på hotellets övriga avdelningar.
Om dig
Du älskar mat och att ge dina gäster en matupplevelse av bästa kvalitet. Du har ett bra ordningssinne och är väl insatt i hygien och livsmedelssäkerhet. Social kompetens är också viktigt och att du gillar att både jobba med fina arbetskamrater och emellanåt träffa gäster är en förutsättning.
Du har grundutbildning och minst tre års yrkeserfarenhet som kock.
Förmåner
Som anställd på Varbergs Stadshotell & Asia Spa får du en rad förmåner i form av friskvårdsbidrag, rabatter och tillgång till gym och spa med mera. Du får arbeta i en inspirerande miljö och har en trygg anställning då företaget är anslutet till Visita och har kollektivavtal med Unionen och HRF.
LOTUS HOTEL GROUP
Varbergs Stadshotell & Asia Spa är en del av Lotus Hotel Group - en hotellfamilj där vi skapar fantastiska upplevelser för våra gäster. Våra hotell bjuder på fyra unika destinationer - Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers & Billingehus - men gemensamt är vår passion. Vi brinner för att skapa upplevelser utöver det vanliga och att få gästen att längta till nästa gång. Vi verkar i lokalt starka, historiska och spännande miljöer. Här finner du miljöer för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten - platser där vardagen alltid känns avlägsen.
Genom vårt eget gästserviceprogram Proud with Passion, arbetar vi med passion och yrkesstolthet för att tillsammans leverera bästa kvalité. Vi är även stolta över att vi inspirerar, tar ansvar och aktivt bidrar till ett hållbart och bättre samhälle. Bland annat genom att årligen utmana oss själva med ökade hållbarhetskrav, Svanen-märkningar och egna vindkraftsverk. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Stadshotell & Asia Spa AB
(org.nr 556440-1973) Arbetsplats
Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Kök Kontakt
Pierre Elofsson 0340-690165 Jobbnummer
9586827