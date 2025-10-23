Kock
BREZZA är en italiensk restaurang i centrala Uppsala med fokus på klassisk italiensk matlagning med moderna influenser. Vi har höga ambitioner på mat, dryck och service. All mat tillagas från grunden.
Vi söker dig som är en erfaren och självgående kock med flera års arbetslivserfarenhet. Du har ett genuint intresse för mat och kvalitet. Kunskap om det italienska köket är meriterande.
Du kommer att vara en del av vårt trevliga och kunniga team som arbetar tillsammans för att ge våra gäster en kulinarisk upplevelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@brezza.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brezza AB
(org.nr 556447-4848)
Skolgatan 31 (visa karta
)
753 11 UPPSALA Jobbnummer
9571912