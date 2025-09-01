Kock
Restaurang Schnitzelplatz Lagerhuset AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Schnitzelplatz Lagerhuset AB i Göteborg
Nu söker vi på Krog Axet en ny kock!
Vi söker dig som vill hitta ett kök där du kan stanna, trivas och utvecklas. Vi är ett litet team där alla jobbar tillsammans och stöttar varandra. Vi lagar all mat från grunden. Vi utvecklar vår meny kontinuerligt och byter rätter efter säsong och råvaror.
Du som söker behöver vara en färdig kock och ha erfarenhet från a la carte servering men du måste framförallt ha en positiv attityd och en vilja att utvecklas och vara delaktig i det vi gör.
Vi vet att vår personal är det viktigaste vi har så vi kommer ta hand om dig väl. Vi erbjuder självklara saker som fast lön, kollektivavtal, långsiktigt schema men framförallt en utmanande men trevlig arbetsplats där vi jobbar tillsammans.
Vi har ingen lunchservering så arbetstiderna är förlagda till kvällar och helger.
Låter det som något för dig? Skicka i så fall ett mail till krogaxet@gmail.com
så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: krogaxet@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Schnitzelplatz Lagerhuset AB
(org.nr 556850-8625), http://www.krogaxet.se
Bratteråsgatan 38 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Arbetsplats
Krog Axet Jobbnummer
9486519