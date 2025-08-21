Kock
Restaurant Botulfs ligger på Botulfsplatsen centralt i Lund ca 10 minuters promenad från Lunds tågstation.
Våra öppettider är måndag-lördag 11-02 och söndagar 11-01.
Från lunchstart kl.11 serverar mest husmanskost som uppskattas av både härliga stammisar och nyfikna turister, kvällen erbjuder en ständigt uppdaterad à la carte samt kreativa cocktails.
Vi söker dig som vill jobba med oss och utvecklas både som person och i sin yrkesroll.
Du ska ha hand om prep. grill, à la carte och den dagliga servicen i köket.
Största delen av året jobbar vi kväll och helgar då vi enbart har stängt en dag om året.
Disk och städning ingår även i dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som bl.a. har följande egenskaper.
Dokumenterat kockutbildning
Initiativtagare.
Ansvarfull.
Hög arbetsmoral.
Hanterar stress.
Serviceinriktad.
Social.
Lagspelare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: linda@botulfs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botan Restaurang HB
Vårfrugatan 8 (visa karta
)
223 50 LUND Kontakt
Restaurangchef
Linda Junsén linda@botulfs.se 0760443727 Jobbnummer
9469191