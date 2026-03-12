Kock - Njudungsgymnasiet
Vill du arbeta i ett stort och modernt kök där din kompetens gör skillnad varje dag? Nu söker vi en kock till köket på Njudungsgymnasiet.
Köket på Njudungsgymnasiet är vårt största kommunala kök. Här tillagar vi dagligen måltider till gymnasiets elever och personal, men även till grundskolor och äldreboenden i centralorten. Till äldreomsorgen tillagar vi även kvällsmat och producerar matlådor till ordinärt boende. Här kommer du till ett fräscht och välutrustat kök med modern utrustning.
I den här tjänsten arbetar du mycket med specialkost, till exempel allergikost och konsistensanpassad kost. Det innebär att du behöver ha god kunskap, noggrannhet och förståelse för hur specialkost bidrar till trygghet, hälsa och matglädje - både för äldre och för elever. Hos oss lagar vi mat från grunden med fokus på kvalitet, näring och hållbarhet och med stor respekt för råvaror och hygienrutiner.
Som kock hos oss är du delaktig i hela måltidskedjan - från planering och förberedelse till tillagning och servering. Du arbetar i ett större köksteam där samarbete, ansvarstagande och lösningsfokus är en självklar del av vardagen. Arbetet är periodvis intensivt och kräver både struktur och flexibilitet, men ger också variation och möjlighet att utveckla din yrkeskunskap.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för matlagning och som trivs i ett sammanhang där kvalitet, service och noggrannhet är viktigt. Du uppskattar att arbeta i ett kök med högt tempo och tydliga rutiner och ser specialkost som en naturlig och meningsfull del av ditt uppdrag som kock.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst men placeringen i köket på Njudungsgymnasiet är i dagsläget ett vikariat till och med 31 december 2027. Därefter kan det bli aktuellt med annan placering.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.
• Vi söker dig som är utbildad med inriktning på restaurang och storkök, gymnasial eller eftergymnasial nivå.
• Erfarenhet av arbete i kök och kommunal verksamhet samt specialkost är meriterande.
• Utdrag från belastningsregistret. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
