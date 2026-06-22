Klokt & driven vägvisare sökes!

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Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-22
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Det här är en unik, skräddarsydd roll för dig som vill kombinera din pedagogiska talang medett djupt personligt engagemang.Våra assistenter stannar ofta i flera år eftersom uppdraget erbjuder en kombination av storteget ansvar, intellektuell stimulans och ren arbetsglädje.Du blir förnuftet och den högra handen i vardagen för en charmig, aktiv och utvecklingsbar 8-åring. Målet med ditt arbete är att aktivt skapa en metodik för barnet att aktivt bygga självständigt tänkande, kommunikation, problemlösning och intellektuella förmågor. Barnet har starka förmågor och växer av att ha människor runt sig som har höga och aktiva förväntningar!Du kliver in i en humoristisk, energifylld och kreativ liten familj, där taket är högt och tempot stundvis intensivt. Barnets mamma arbetar professionellt som dansare, koreograf och danspedagog, vilket präglar miljön med mycket kreativitet och uttryck. Barnet syns på Svt, Netflix och i reklamsammanhang...Vilket gör att ingen dag är den andra lik och dittarbetsfält sträcker sig från strukturerad undervisning i både hem, skolmiljö och "där man hamnar för dagen", till att vara barnets ledare, lärare, och sociala tolk samt konsekvenstänkoch säkerhetskydd under tv-inspelningar, dansföreställningar, modelluppdrag, läkarbesök och alla spontana äventyr.
Vi söker därför någon som genuint tycker om ett levande och händelserikt sammanhang däringen dag riktigt ser likadan ut.
Dina huvudsakliga uppgifter
Målet med assistansen är inte bara att få dagen att fungera och att hjälpa barnet med sinagrundläggande behov: Mat, hygien, kommunikation. Det här är en liten individ med mycket kunskap, förmåga, personlighet och humor! Målet är att DU hela tiden ska arbeta för att flytta barnets kunskaper, förståelse, självständighet och förmågor framåt.
Aktiv undervisning: Du planerar och genomför individanpassade aktiviteter inom läsning,skrivning, matematik, kommunikation och vardagskunskap. Du är hela tiden mentalt skarp och aktiv. Du är analyserande, strategisk och där du skapar eget material, testar nya metoder, analyserar vad som fungerar och följer barnets progression över tid.
Säkerhet: En annan mycket central del av uppdraget är Säkerhet och riskbedömning. Du ligger steget före, identifierar risker och analyserar situationer snabbt, är kvick i tanke, rapp och fysiskt aktivt snabb för att förhindra fadäser, samtidigt som barnet får möjlighet att utforska, prova själv och successivt klara allt fler saker på egen hand.
Vem trivs hos oss?
Vi lägger absolut störst vikt vid din personlighet, din mentala kapacitet och din pedagogiska fingertoppskänsla framför meriter och tidigare arbetsplatser
Du kommer att älska det här jobbet om du:
Är en driftig ledare och som går igång av höga förväntningar och stort självständigt utrymme
Har en smittande positiv energi, kreativ strukturförmåga och trivs och får saker gjorda
när det händer mycket runt omkring dig.
Förstår den fina gränsen mellan att hjälpa och att passivisera.
Har humor, självdistans och uppskattar en rak, prestigelös och utvecklande feedback-kultur.
Här får du ett arbete där dina idéer faktiskt blir till verklighet direkt, och där du får se det direkta resultatet av ditt engagemang varje dag. Välkommen till en arbetsplats fylld av rörelse, glädje och utveckling!
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar".
Vi erbjuder tjänster på 75–100 % och 50–75 %.
Tjänstgöringsgrad och schema fastställs enligt överenskommelse.
Introduktion och utbildning:
Snarast omgående efter överenskommelse!
Du ska vara färdigutbildad och självgående senast 1:a augusti med ambitionen att jobba hel eller deltid på ett rullande schema inom ramen av dessa dagar/tider:
Måndag 8.55-21
Tisdag: 7-22
Onsdag 7-22
Torsdag 7-22
Fredag 8.25-13/15/18/20
Att vara anställd på Humana
Som personlig assistent arbetar du inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och ger individuellt stöd och omvårdnad till personer som har beviljats personlig assistans. Varje kund är unik och arbetsuppgifterna varierar utifrån kundens behov. I rollen värnar du om kundens självbestämmande och integritet samt bidrar till att vardagen fungerar tryggt och smidigt.
För att påbörja en anställning hos Humana behöver du kunna uppvisa giltig ID-handling samt eventuella handlingar som styrker din rätt att arbeta i Sverige. För att arbeta som personlig assistent måste du ha fyllt 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansökan tas emot via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan! sandra.herasarvidsson@humana.se
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: Sandra Heras Arvidsson sandra.herasarvidsson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7814748-2064465". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9973258