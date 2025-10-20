Klinisk assistent i endodonti
2025-10-20
Vi söker
Klinisk assistent i endodonti vid Odontologiska fakulteten
Innehåll och arbetsuppgifter
• Klinisk handledning inom området
• Egen klinisk verksamhet
• Undervisning med utmaningsbaserat lärande
• Utbildningsplanering
Behörighet
Behörig att anställas som klinisk assistent är den som har avlagt tandläkarexamen eller som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom odontologi (Högskoleförordningen 5 kap 10 §).
Utöver den formella kompetensen ska universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.
För denna anställning krävs specifikt:
• Svensk tandläkarlegitimation
Särskilt meriterande för denna anställning:
• Erfarenhet av utbildning på grundutbildningsnivå
• Pedagogisk skicklighet samt ha förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
• Intresse för utveckling av grundutbildning
• God samarbetsförmåga
Fakultet, institution och forskningsmiljö
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker med casepedagogik. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.
Upplysningar
Anders Hedenbjörk Lager, tf sektionschef, 040-6658834, anders.hedenbjork.lager@mau.se
Helena Fransson, ämnesföreträdare, 040-6658315, helena.fransson@mau.se
För frågor gällande anställning kontakta HR-specialist Annie Huynh, annie.huynh@mau.se
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2025-11-10. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Vi erbjuder två tidsbegränsade anställningar på upp till 50 % under perioden 2026-01-12 - 2026-12-31.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
2026-01-12 eller enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
SACO: Vivecka Andersson-Plyming, viveca.andersson-plyming@mau.se
SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se
OFR: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se
