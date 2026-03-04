Klinikkoordinator
Vetlanda Folktandvård
Vetlanda Folktandvård är ett härlig gäng med 20 engagerade kollegor som representerar olika åldrar och kompetenser - lång erfarenhet och färsk kunskap. Nu söker vi en ny klinikkoordinator till kliniken. En möjligheten för dig inom tandvården som har intresse för ledarskap och vill vara med att motivera och utveckla andra.
Rollen som klinikkoordinator
Som klinikkoordinator ingår du i klinikledningen tillsammans med klinikchefen, och ni leder gemensamt den dagliga verksamheten. Du stöttar klinikchefen i planering, styrning, utveckling och ledning av medarbetarna och verksamheten. Tillsammans säkerställer ni ett väl fungerande kommunikationsflöde mellan klinikledning och medarbetare och styr kliniken mot de uppsatta målen. Ett av målen är att arbeta tillsammans utifrån gemensamma riktlinjer i enlighet med konceptet "ett Folktandvården".
Rollen som klinikkoordinator är omväxlande och du arbetar dagligen med både små och stora arbetsuppgifter. Du är spindeln i nätet på kliniken. I det ingår bland annat schemaplanering, ekonomi- och personalfrågor. I tjänsten ingår också att driva på i utvecklingen av verksamheten. Som klinikkoordinator behöver du vara självgående och trivas i en roll där du är ansvarig för den dagliga arbetsledningen, och där du självständigt kan ta beslut inom ramen för din tjänst. Men du kommer inte att vara ensam - tjänsten förutsätter också att du har ett nära samarbete med klinikchefen.
Vetlanda Folktandvård ingår i en arbetsgrupp med samarbetande folktandvårdskliniker i samma geografiska område. I arbetsgruppen finns en stor samlad erfarenhet bland klinikkoordinatorerna. De blir viktiga bollplank och kollegor för dig.
Om du har en grundprofession inom tandvården kommer du, utöver arbetet som klinikkoordinator, även att ges möjlighet att arbeta en liten del av din arbetstid i din grundprofession.
Tjänsten som klinikkoordinator är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt.Publiceringsdatum2026-03-04Profil
Vi söker i första hand dig som är utbildad tandsköterska eller legitimerad tandhygienist med flera års arbetslivserfarenhet från Folktandvården i Region Jönköpings län. HAr du annan bakgrund inom tandvården är du också välkommen med din ansökan. Vi ser gärna att du har en ledarutbildning. Om du har erfarenhet av en roll som liknar klinikkoordinatorrollen är det meriterande, men det viktigaste för oss är dina personliga egenskaper och att du har ett stort intresse av att leda människor och processer. Detta är inte en roll för alla - men rätt person gör stor skillnad.
Som klinikkoordinator är du en arbetsgivarrepresentant som tar stort ansvar. Att agera i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan och policys är självklart för dig. Du har ett intresse för ledarskap, du är kommunikativ, lyhörd och har god samarbetsförmåga. Tillsammans i klinikledningen och med klinikens medarbetare skapar du engagemang och delaktighet.
Du är flexibel och trivs i en miljö som snabbt kan få nya förutsättningar. Du ser vad som behöver göras och kan självständigt ta initiativ och beslut. Du ser helheten, och i situationer med olika former av högt tryck är du lugn, kontrollerad och fokuserar på rätt saker. Du har integritet och förmåga att stå upp för det som är rätt och behålla din arbetsgivarroll även i pressade situationer. Vidare är du strukturerad och du planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. God datorvana och kunskaper i systemet T4 är meriterande, såväl som B-körkort.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en klinik där det finns väldigt mycket kompetens och många erfarna medarbetare. Som klinikkoordinator kliver du in i en spännande, omväxlande tjänst där du ges möjlighet att växa och ta ett stort eget ansvar. Som ny i rollen får du en god introduktion och ett bra stöd för att du ska komma in i arbetet på bästa sätt.
Mer om Vetlanda Folktandvård: Jobba på Vetlanda Folktandvård, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-vetlanda-folktandvard/)
Alla vi som arbetar inom Region Jönköpings län har tillgång till ett stort antal förmåner. Inom Folktandvården erbjuder vi bland annat ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor och för dig som flyttar till länet erbjuder vi flyttbidrag upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om våra andra förmåner: Förmåner, Region Jönköpings län (https://rjl.se/formaner)
Har du frågor om tjänsten?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Anna Abelsson anna.abelsson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 25 mars 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras till v. 14.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
