Klinikassistent till operation, anestesi IVA, Mora
Region Dalarna / Administratörsjobb / Mora Visa alla administratörsjobb i Mora
2026-03-11
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
På Mora lasarett finns det lilla sjukhusets trivsel samtidigt som lasarettet utgör ett traumasjukhus. Operation Anestesi IVA kliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA), Centraloperation (C-op), Dagkirurgen (DKM) och Sterilteknik. På IVA omhändertas ca 1500 patienter per år, varav ca 500 utgör IVA-patienter. På C-op och DKM utförs totalt ca 4500-5000 operationer per år, främst kirurgi och ortopedi men även en del urologi och gynekologi. Sterilteknik hanterar gods från operationsavdelningar, vårdavdelningar och mottagningar på sjukhuset samt från alla vårdcentraler i Region Dalarna. Vi har ett nära samarbete med övriga kliniker på sjukhuset och i länet. Vi bistår även med externa uppdrag på sjukhuset som sövning/sedering på mottagningar, larmteam samt högre kompetens vid sekundärtransport till annat sjukhus
Klinikassistent till operation, anestesi IVA, MoraPubliceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som klinikassistent samverkar du med klinikens andra administratörer för att fungera som ett stöd för klinikens chefer i det personaladministrativa arbetet. Huvuduppgifterna är att ansvara för schema och Heroma för medarbetarna på våra operationsavdelningar men under perioder kan även andra medarbetargrupper var a aktuella samt att utarbeta, utveckla och följa upp dokument avseende kort- och långsiktig personalplanering. Detta innefattar samverkan med verksamhetschef, avdelningschefer, HR-stöd samt samtlig personal på kliniken. Du ansvarar även för samordning gällande lokal- och IT frågor, dokumenthantering och behörigheter för klinikens enheter.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
avslutad gymnasieutbildning
goda kunskaper i excel
god kommunikativ förmåga samt lösningsfokus
förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande:
Tidigare erfarenhet avseende schemaläggning i hälso- och sjukvården
Administrationsutbildning
Du behöver kunna svenska mycket bra både muntligt och skriftligt för en bra kommunikation med våra medarbetare. Kan du flera språk tex. engelska är det bra. Vi ser gärna att du är en person med hög social kompetens så att du lätt kan anpassa dig i olika situationer. Du behöver även vara kommunikativ för att kunna uttrycka dig på ett bra sätt men också ta till dig information från medarbetare och andra. Bra är att även vara lösningsfokuserad för att kunna lösa oväntade problem som uppstår själv eller i samråd med andra.Så ansöker du
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Susanna Berglund 023-490680 Jobbnummer
9790922