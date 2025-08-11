Klienttekniker
2025-08-11
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vår sektion, Digital arbetsplats, har som ett av uppdragen att förvalta och utveckla myndighetens klienter som vi äger själva. Totalt är vi idag ca 25 personer och har som uppgift att förse myndighetens drygt 2.300 användare med fungerande it-arbetsplats, såsom PC, telefonitjänster, mötestjänster och skrivartjänster. Rollen har en klar inriktning på arbete med it säkerhet.
Nu söker vi dig som har flerårig erfarenhet inom klientdrift och vill jobba i ett team på ca10 personer, samt gillar nya funktioner och utmaningar. Du kommer vara en del av ansvaret för drift och utveckling av vår klientmiljö, lösa problem och samarbeta med andra grupper inom infrastruktur. Det är ett varierande och utmanande arbete där du ansvarar för både felsökning och optimering av våra system för klienter.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- arbeta med SCCM och drift
- arbeta med design av klient-infrastruktur
- arbeta med dokumentation
- arbeta med 3rd Line Support/Drift av Klient och Print
- vara delaktig i projekt.
Du måste ha
- relevant eftergymnasial utbildning inom it från universitet, högskola eller yrkeshögskola alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig
- flerårig aktuell erfarenhet av klientdrift inom större verksamheter
- avancerad kunskap inom Windows klient OS
- avancerad kunskap inom SCCM
- kunskaper inom Group Policy-hantering
- förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
- kunskap om PowerShell
- arbetat i offentligverksamhet (exempel inom kommun, region eller staten)
- arbetat med it-säkerhetsarbete i större verksamhet.
Vi vill att du
- är självgående
- är lugn och kontrollerad i pressade situationer
- är lösningsorienterad
- har god samarbetsförmåga
- har god analytisk förmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Per Selin, 010 - 495 64 55 per.selin@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson, nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-7007. Vi behöver din ansökan senast den 29 augusti 2025. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
