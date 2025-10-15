Klienthandläggare till AnstaltHäkte Hinseberg
2025-10-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Hinsebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hinseberg/#verksamhet

Arbetsuppgifter
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Bredden på klienthandläggarens uppgifter kan variera beroende på vilken enhet tjänsten är förlagd på. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att ansvara för och utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet samt medverka i rättsvårdsforum tillsammans med övriga klienthandläggare. Du kommer fortlöpande att handleda, utbilda och utgöra ett stöd för övrig personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av Kriminalvården och andra myndigheter förekommer frekvent.
Klienthandläggarens arbete är fokuserat på klienterna, såväl enskilt som i grupp. Vilket innebär dialog och möten med klienter gällande deras ärenden kopplat till de kartlagda risker- och behov som varje enskild individ har.
Rollen som klienthandläggare kommer vara flexibel och du kommer vara på både häktet och anstalten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen (tex med inriktning juridik, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap) eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig
* Aktuell erfarenhet av handläggning inom stat, kommun eller landsting
* Goda datakunskaper
* God förmåga att uttrycka sig i svenska språket, i så väl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
* Arbetslivserfarenhet inom Kriminalvården
* Relevanta språkkunskaper
* Erfarenhet av kriminalvårdens klient administrativa system
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
