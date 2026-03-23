Klienthandläggare till anstalten Gävle
2026-03-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som klienthandläggare på anstalten Gävle bereder och föredrar du klientärenden samt fattar vissa klientbeslut enligt delegation och arbetsordning som exempelvis permissionsplanering. Du ansvarar för det samlade klientarbetet, under ledning av kriminalvårdsinspektören, vilket bl.a. innebär att kvalitetssäkra, utveckla och följa upp verkställighetsplanering och kontaktmannaskap. I tjänsten ingår det även hantering av misskötsamhetsärenden och samverkan med frivården och andra myndigheter.
Du kommer arbeta med utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen och häkteslagen samt göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis. Vidare ingår det att, i dialog med kriminalvårdsinspektören, utveckla och kvalitetssäkra rättsvårdsarbetet samt fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processer vidare på ett pedagogisk och strukturerat sätt. Du arbetar bra med andra människor. För att trivas i rollen behöver du kunna behålla ditt lugn i stressiga situationer och tycker om att planera och organisera ditt arbete självständigt. Du arbetar bra med komplexa frågor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi söker dig som har:
* Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk, samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
* God datorvana.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet och kunskap av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning.
* Erfarenhet från handläggning av klientärenden i Kriminalvården.
* Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med Kriminalvårdens klientadministrativa system.
* Erfarenhet av arbete med verkställighetsplan.
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper.
* En godkänd kriminalvårdsutbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314122".
Kriminalvårdsinspektör
Goran Bajo goran.bajo@kriminalvarden.se
