Kläckerichef/ Produktionschef till SweHatch AB
Experis AB / Chefsjobb / Eslöv Visa alla chefsjobb i Eslöv
2025-12-22
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Eslöv
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Hörby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens livsmedelsproduktion? Som Kläckerichef hos SweHatch får du en unik chans att leda en verksamhet där teknik, biologi och innovation möts. Du blir en nyckelperson i ett företag som växer och satsar stort!
Om rollen
Vill du ta ansvar för en verksamhet som är en viktig del av norra Europas mest innovativa kycklingföretag? Som Kläckerichef hos SweHatch AB får du det övergripande ansvaret att säkerställa att våra dagsgamla kycklingar håller absolut högsta kvalitet. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och skapa resultat som gör skillnad - både för våra kunder och för en mer hållbar värld.
Som Kläckerichef för våra två kläckerier i Flyinge och Väderstad blir du en nyckelperson i ledningsgruppen och arbetar nära VD, driftsledare och andra funktioner för att säkerställa högsta kvalitet på våra dagsgamla kycklingar.
I rollen ingår:
* Leda och utveckla kläckeriverksamheten på två enheter.
* Säkerställa att produktionen når uppsatta mål för kvalitet, säkerhet och kostnad.
* Budgetansvar och initiering av investeringar.
* Stöd till driftsledare i planering, bemanning och rekrytering.
* Kontakter med kunder, leverantörer och transportörer.
Du blir en del av ett företag med stark tillväxt och höga ambitioner för framtiden!
Tjänsten utgår från Flyinge men du har även ansvar för enheten i Väderstad. Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som har en agrar eller naturvetenskaplig utbildning, alternativt en teknisk bakgrund med relevant erfarenhet från ex, livsmedelsbranchen. Du har erfarenhet av tekniska processer, djurproduktion eller biologi och som har ett naturligt hygien- och kvalitetstänk, gärna med inslag från livsmedelsproduktion.
Du behöver inte ha arbetat som chef tidigare, men du har ett genuint intresse för att utveckla människor, processer och driva förbättringsarbete.
Det är meriterande om du har kunskap om livsmedelssäkerhet (HACCP, ISO 22000), djurskydd och hållbar produktion samt om du har genomgått ledarskapsutbildning. Du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift.
Som person är du en naturlig ledare med stort människointresse. Du är kommunikativ, lyhörd och har ett starkt kvalitetstänk. Du trivs med att samarbeta och skapa struktur samtidigt som du har förmågan att fatta beslut och agera när det behövs.
Värdeerbjudande
SweHatch erbjuder en arbetsplats med stark gemenskap och låg personalomsättning, där du får möjlighet att bidra, påverka och utvecklas i ett företag med tydlig riktning och höga ambitioner. Hos oss blir du också en del av Scandi Standard - den ledande tillverkaren av innovativa och ansvarsfullt producerade kycklingprodukter i Norden och på Irland. Scandi Standard-koncernen har cirka 4 000 anställda fördelade på Kronfågel i Sverige, Naapurin Maalaiskana i Finland, Danpo i Danmark, Den Stolte Hane i Norge och Manor Farm i Irland. Vi har även verksamhet i Litauen och Nederländerna. Alla medarbetare inom Scandi Standard bidrar på olika sätt till att vi kan servera omkring en miljard välsmakande måltider per år. Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar SweHatch med Jefferson Wells, del av Manpower Group. Din ansökan i form av CV och personligt brev tas emot via jeffersonwells.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Linda Svensson på Jefferson Wells, 044-20 38 71 eller linda.svensson@jeffersonwells.se
Välkommen med din ansökan senast 24 januari 2026.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via epost med anledning av GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "c4cd2a48-e0e5-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Swetahch AB Kontakt
Linda Svensson linda.svensson@jeffersonwells.se 044- 20 38 71 Jobbnummer
9661712