Kitchen Staff
2026-01-28
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Varmt välkommen till Dibber skolor och förskolor.
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Kallskänka sökes till Silverbäcken skola i Sollentuna
• en viktig roll i elevernas matglädje och hälsa
Har du erfarenhet av arbete i kök och ett genuint intresse för näringsriktig mat för barn och unga? Tycker du om att skapa inspirerande måltider och vill vara en del av ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker!
Silverbäcken skola söker nu en kallskänka som vill bidra till hög kvalitet, matglädje och goda matvanor för våra elever.
Vill du bidra till att alla barn och pedagoger får den goda måltiden? Trivs du med ett engagerat team och att som kallskänka plocka fram och förbereda maten som tillagas i köket. Då är det dig vi söker!
Du arbetar i nära samarbete med skolans kökschef och köksbiträden och har ett särskilt ansvar för:
Grönsaker, sallader, tillbehör och presentation av dagens lunch
Planering och tillagning av kalla/varma rätter och mellanmål
Bakning av bröd och framtagning av dressingar och tillbehör
Mat till utflykter och pedagogiska aktiviteter
Huvudråvaror levereras från Dibbers egna storkök, Matgården, och färdigställs i skolans kök. På plats tillagar vi bland annat kolhydrater, grönsaker, mellanmål samt specialbeställningar.
Du ges stor frihet att vara kreativ, göra det lilla extra och bidra till att eleverna både uppskattar och ser fram emot skolmåltiderna.
Rollen i helhet
Tillsammans med kökschefen ansvarar du för den dagliga driften av skolköket och arbetar både operativt och till viss del administrativt. Du är kökschefens närmaste stöd och förväntas kunna ta ansvar vid behov.
Inom Dibber arbetar våra kök utifrån konceptet "Den goda måltiden" - ett kvalitetsverktyg som förenar pedagogik, tillagning och mötet med eleverna. Som kallskänka hos oss är du en viktig del av detta arbete och en förebild för hälsofrämjande matvanor.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i kök, gärna skolkök eller storkök
Har intresse för näringsriktig och hållbar mat
* Är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Har digital kompetens och kan arbeta med enklare administrativa uppgifter
Tycker om att arbeta nära barn och pedagogisk verksamhet
Har god kunskap i livsmedelshygien och egenkontroll
Är van att arbeta med digitala verktyg
Är flexibel
Vi erbjuder
En viktig och självständig roll i en trivsam skolmiljö
Möjlighet att påverka och utveckla måltidsverksamheten
Arbete på dagtid, måndag-fredag
Tillsvidareanställning, 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Friskvårdsbidrag
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi måltider som gör skillnad!
Vi rekryterar löpande
Om Silverbäcken skola
Silverbäcken skola ligger i södra Sollentuna och är en F-9-skola med cirka 500 elever. Skolan har en tydlig profil inom utepedagogik, där skolköket är en aktiv del av verksamheten och förser elever och pedagoger med råvaror och måltider även för utomhusaktiviteter. Ersättning
