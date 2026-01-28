Kioskbiträde | Fastighetsskötare
2026-01-28
VÅRT ERBJUDANDE
Fritidsgruppen söker lojala, engagerade och härliga medarbetare som är intresserade av våra sommarjobb för säsongen 2026. Vårt team bedriver både lokal minigolfbana med glassbar samt trädgårdsservice, vilket möjliggör flera lärorika och roliga sommarjobb.
Som kioskbiträde hos Äventyrsgolfen driftar du minigolfanläggningen. Här ingår bl.a. dagligt banunderhåll, öppning/stängning av kiosken för klubbuthyrning samt försäljning av bl.a. glass och läsk. Här efterfrågas:
Socialt kundbemötande
God team- och servicekänsla
Flexibilitet och engagemang
Som fastighetsskötare hjälper du Lords Fastigheters kunder med grönyteskötsel. Bland annat klipper du gräs, häckar och buskar, både enskilt och i team. Inom fastighetsskötseln är följande centralt:
Egen initiativförmåga
Praktiska erfarenheter (händig)
God servicekänsla & kreativitet
Vi söker sommarjobbare på ca 50% under omkring fyra veckor var fr.o.m 1 juni 2026. Här finns möjlighet till förlängning och extrapass inom båda verksamheterna. Vi erbjuder avtalsenliga ersättningar som varierar enligt överenskommelse.
VÅR VERKSAMHET
"Ansvarsfulla unga som skapar minnesvärda upplevelser och välskötta utomhusmiljöer"
Fritidsgruppens verksamheter präglas av trygghet, omsorg och lokal förankring. Genom en tydlig och konsekvent kommunikation skapar vi en känsla av gemenskap och förtroende gentemot kunderna.
Verksamheterna drivs av pigga, glada och ansvarsfulla medarbetare som brinner för service och kvalitet. Vi lyfter fram lokala samarbeten och verksamhetens samhällsnytta. Vi uppmärksammar våra medarbetare och kunder för att skapa stolthet och engagemang.
För oss är det viktigt att alla gör sitt yttersta för att bidra med det man är bäst på och att vi ställer frågor när något är oklart. Vidare ser vi oss som ambassadörer för verksamheterna. Exempelvis jobbar vi tillsammans med kreativt innehåll för marknadsföring i sociala medier.
Summering:
Ett dedikerat team av engagerade sommarjobbare arbetar tillsammans för att skapa en förstklassig kundupplevelse.
Äventyrsgolfen erbjuder mer än en spelupplevelse - den är en resa genom miniatyrstaden där varje detalj är omsorgsfullt skött.
Fastighetsskötseln präglas av precision och omsorg, där vi hjälper kunder att vårda och förbättra sina grönytor.
ANSÖKAN
Vill du bli del av vårt team? *
Skicka in CV och personligt brev via Indeed. **
Maila en inspelad video med svar på våra urvalsfrågor.
• OBS! Ange ifall du sökt tidigare , vilken roll du föredrar och om du har körkort :)
• * Detta är det första vi ser av dig - ta med en bild och låt CV & brev visa hur du är.
Tveka inte att söka - urvalet sker löpande och annonsen kan därför tas ner i förtid. Vår utgångspunkt är att intervjuer inleds tidigast i mitten av februari månad.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vänligen,milton@lordsfastigheter.se
