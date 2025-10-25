Key Account Manager Städbranschen
2025-10-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Haninge
Är du en relationsbyggande B2B-säljare som vill göra verklig skillnad?
Vi söker nu en Key Account Manager som vill vara med och forma framtiden för ett snabbt växande städföretag. Hos oss får du en central roll i att skapa långsiktiga affärer där kvalitet, förtroende och service står i centrum.Publiceringsdatum2025-10-25Om företaget
Vi är ett etablerat städföretag med starka kundrelationer och ett växande rykte om oss att leverera både på kvalitet och pålitlighet. Vår styrka ligger i den personliga servicen, ett engagerat team och ett professionellt arbetssätt där kunden alltid står i fokus.
Vi befinner oss i en tillväxtfas och söker därför en ny kollega som vill vara med och ta nästa steg tillsammans med oss.
Rollen som Key Account Manager
I den här rollen arbetar du med hela säljprocessen - från prospektering och kundmöten till offert och uppföljning. Du kommer att bygga nya kundrelationer samtidigt som du vårdar och utvecklar befintliga samarbeten.
Du får stor frihet att lägga upp ditt arbete och möjlighet att påverka både din roll och företagets tillväxtresa.
Vi erbjuder dig
En trygg anställning i ett växande bolag
Fast lön + provision
Tjänstebil
Flexibilitet och eget ansvar
Ett team med stark sammanhållning och högt engagemang
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning eller fältförsäljning
Är självgående, driven och har lätt för att skapa förtroende
Gillar att arbeta målinriktat och strukturerat
Har B-körkort
Trivs i en roll där du får kombinera affärer med långsiktiga relationer
Har erfarenhet från städbranschen - det är en stor fördel, men inget krav
Vill du vara en del av ett företag där din insats verkligen gör skillnad - och där du får växa tillsammans med ett engagerat team? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
