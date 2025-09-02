Key Account Manager (KAM) till Skyltstället
2025-09-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Nyköping
, Västervik
, Örebro
Vill du arbeta i en affärsdriven roll där du får kombinera försäljning, projektledning och kundrelationer? Är du självgående, driven och redo att bli en nyckelspelare i ett växande företag? Bli en del av oss på Skyltstället!
Skyltstället är en ledande aktör i Sverige inom skyltar, profilering och synlighet för företag och organisationer. Vi är en rikstäckande franchisekedja med lokala kontor från söder till norr. Som helhetsleverantör inom varumärkesprofilering erbjuder vi allt från skyltar för inom- och utomhusmiljö till profilprodukter och reklamlösningar.
Vi växer kraftigt och söker nu en Key Account Manager som vill vara med och utveckla vår affär tillsammans med våra franchisetagare.
Om rollen
Som Key Account Manager på Skyltstället ansvarar du för hela säljprocessen - från första kundkontakt till färdig installation. Du arbetar proaktivt med att identifiera och skapa nya affärsmöjligheter och att utveckla kundrelationer på lång sikt. Som KAM agerar du rådgivare och strategisk partner till dina kunder. Du är helhetsansvarig för dina kunder och projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Proaktivt bearbeta nya och befintliga kunder inom B2B
Driva hela försäljnings- och projektprocessen från start till mål
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Säkerställa leverans, installation och kundnöjdhet
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom relationsförsäljning
Erfarenhet av projektledning
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
Körkort B
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Erfarenhet från skylt-, reklam- eller profilbranschen är meriterande.
Har du idag ett etablerat nätverk inom näringslivet, ser vi det som mycket positivt.
Vi tror att du är:
Självgående och handlingskraftig - du får saker att hända
Affärsdriven, målinriktad och offensiv i din försäljning
En skicklig relationsbyggare med god samarbetsförmåga
Strukturerad och organiserad
En lagspelare med hög energi som trivs såväl tillsammans med dina kollegor på kontoret men också med kunderna på fältet.
Skyltstället erbjuder dig en fri och en omväxlande roll i ett företag som har tydliga tydliga värderingar:
Lösningsorienterade - Vi ser möjligheter och hittar vägar framåt
Anträffbara - Vi är tillgängliga och närvarande för kunder och kollegor
Ärliga - Vi är öppna och transparenta i allt vi gör
Titta gärna in på www.skyltstallet.se
och våra sociala medier: LinkedIn, Instagram och Facebook.
Övrigt:
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning med start snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsten utgår från huvudkontoret i Linköping, men ditt arbetsfält är hela Sverige. Resor ingår i tjänsten.
Kontakt och ansökan:
I denna rekrytering samarbetar vi med Partnerverket Sverige AB. Har
du frågor angående tjänsten är du välkommen att höra av dig till, Sofie Sjöqvist, sofie@partnerverket.se
.
Din ansökan med personligt brev samt CV skickar du till sofie@partnerverket.se
Märk ansökan: Skyltstället.
Blir en nyckelspelare i vår tillväxtresa - Tillsammans får vi Sverige att synas!
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
