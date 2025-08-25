Key Account Manager Export & Private label
Gunnar Dafgård AB / Säljarjobb / Götene Visa alla säljarjobb i Götene
2025-08-25
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gunnar Dafgård AB i Götene
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Var med och forma framtidens måltidslösningar tillsammans med Sveriges ledande livsmedelsföretag!
Dafgårds befinner sig i en stark tillväxtresa. Vi gör stora investeringar för framtiden i innovation, produktion och människor. Köket i Källby står aldrig still, och med framgångarna ökar behovet av fler nyfikna och affärsdrivna medarbetare. Nu söker vi en Key Account Manager (KAM) Private Label som vill vara med och ta våra kundsamarbeten till nästa nivå.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som KAM Private Label blir du en nyckelspelare i vårt affärsområde Export & Private Label. Du ansvarar för att utveckla och förädla samarbetet med några av Sveriges största dagligvaruaktörer. Med din affärskänsla och ditt driv skapar du långsiktig tillväxt och lönsamhet, både för våra kunder och för Dafgårds.
I rollen får du:
Driva försäljning och utveckla strategiska kundsamarbeten
Ansvara för införsäljning av nya produkter och koncept, från idé till hylla
Projektleda och samordna kundunika lanseringar i nära samarbete med produktutveckling, marknad, produktion och logistik
Arbeta med prognoser, analyser och kategoriinsikter för att maximera försäljningen
Bidra med din kreativitet och skapa mervärde genom gemensamma marknadsplaner och aktiviteter.
Det här är en roll där du får kombinera strategi och operativt arbete och samtidigt vara ansiktet utåt mot några av marknadens mest spännande kunder.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en dynamisk och affärsnära roll i ett familjeägt bolag som präglas av entreprenörsanda, innovation och handlingskraft. Hos oss får du:
Stort eget ansvar och frihet att påverka
Möjlighet att vara med och bygga framtidens Private Label-affär
Arbeta i ett team med hög kompetens och stark laganda
En vardag fylld av variation, från kundmöten och affärsförhandlingar till produktutveckling, planering och lanseringar
Kort sagt: en roll för dig som vill växa, göra skillnad och samtidigt vara del av en framgångsrik tillväxtresa.Profil
Vi söker dig som är affärsdriven, nyfiken och brinner för att bygga långsiktiga kundrelationer. Du har förmågan att se helheten, men är också hands on när det behövs.
Vi tror att du har:
Högskoleexamen inom ekonomi, marknad eller motsvarande
Några års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från dagligvaruhandel
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Starka kunskaper i Excel och ett analytiskt sinne
B-körkort
Framför allt är du en driven lagspelare som vill skapa resultat - och ha roligt på vägen.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken "Ansök här". Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller brev. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor är du välkommen att kontakta Affärsområdeschef Export & Private Label, Patrik Skjutare: patrik.skjutare@dafgard.se
Sista dag att ansöka är 15 september
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Om Dafgårds
Gunnar Dafgård AB är ett familjeägt svenskt företag med över 1400 medarbetare och en omsättning på 4,5 miljarder SEK. Vi grundades 1937 i Källby, Västergötland - där vi än idag har vårt hjärta och hela vår produktion. Under våra starka varumärken Dafgårds, Billys och Gorbys erbjuder vi frysta och kylda livsmedel till dagligvaruhandeln, restauranger, storkök och exportmarknader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: elin.segerstedt@dafgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård AB
(org.nr 556080-5714), http://www.dafgards.se
Sjökvarnsvägen 30 (visa karta
)
531 82 KÄLLBY Jobbnummer
9474148