Key Account Manager
Vill du spela en nyckelroll i att driva framtidens lösningar inom värme- och tappvattensystem? LK Systems söker nu en strategisk och relationsbyggande KAM som vill påverka tidigt i projekt och skapa långsiktiga affärer med Sveriges största fastighetsaktörer. Placeringsort är i första hand Malmö men även Stockholm och Göteborg är tänkbara orter.
I rollen som Key Account Manager Fastighet får du ett strategiskt ansvar för att utveckla och fördjupa relationerna med byggherrar, fastighetsägare, bostadsutvecklare och fastighetsutvecklare. Ditt fokus ligger på att komma in tidigt i projekt - långt innan installation och upphandling - för att påverka val av lösningar utifrån kvalitet, driftsekonomi och hållbarhet.
Du kartlägger beslutsfattare, initierar dialoger och skapar förståelse för LK Systems värdeerbjudande inom t ex golvvärme, tappvatten, prefab-lösningar och energieffektiva system. Rollen är både analytisk och operativ: du bygger nätverk, deltar i branschforum, håller presentationer och genomför kundbesök, samtidigt som du analyserar marknaden och följer upp affärsmöjligheter.
Du arbetar nära interna kollegor som regioncheferna och deras säljteam samt marknad och produktutveckling. Rollen präglas av långsiktighet - projekten löper ofta över 1-2 år vilket gör att du arbetar strukturerat, tålmodigt och målinriktat med att få LK Systems lösningar föreskrivna redan i projekteringsfasen.
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning inom bygg, fastighet, teknik eller VVS och trivs i en roll där du arbetar både långsiktigt och strategiskt. Du förstår hur byggprojekt fungerar, hur beslutsvägarna ser ut och hur man skapar värde för byggherrar och fastighetsägare genom tidig påverkan.
Vi tror att du:
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning mot bygg- eller fastighetssektorn
Trivs med att bygga relationer på flera nivåer och är trygg i dialoger med tekniskt ansvariga, projektledare och hållbarhetsfunktioner
Är van vid att kartlägga organisationer och hitta rätt beslutsfattare
Har uthållighet och driv att arbeta med långa säljcykler
Är analytisk och kan omsätta kundbehov i lösningar
Är social, prestigelös och lätt att samarbeta med
Har god teknisk förståelse och vill lära dig mer om LK:s sortiment
Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och bygga upp ett växande område med stark potential. Rollen är central för bolagets utveckling, och du får möjlighet att påverka både arbetssätt och strategier.
En strategisk roll med stort inflytande och tydligt mandat
Möjlighet att arbeta med några av Sveriges största och mest professionella fastighetsaktörer
En familjär och jordnära företagskultur där man hjälper varandra och där kompetensen är hög
Möjlighet till hybridarbete - arbeta två dagar i veckan hemifrån om du vill
En roll med stor variation - från analys, nätverksbyggande och mässor till kundbesök och projektdialoger
Är du redo för nästa steg i karriären? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Made for Sales Rekryteringskonsult Ida Ekendahl.
Om LK Systems
LK är en av Nordens ledande aktörer inom värme- och tappvattensystem och en del av en större svensk industrikoncern. Företaget utvecklar och levererar innovativa, energieffektiva och hållbara lösningar för både nyproduktion och renovering. Med över 100 medarbetare i Sverige har LK en stark lokal närvaro och en kultur som präglas av långsiktighet, kvalitet och kundfokus. Lösningarna används av byggbolag, fastighetsägare, installatörer och konsulter över hela landet, och LK fortsätter att driva utvecklingen mot smartare och mer resurseffektiva system för framtidens fastigheter Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Made for Business Nordic AB
(org.nr 556743-9095), https://madeforsales.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Made for Sales AB Jobbnummer
9806129