Key Account Manager
Som Key Account Manager kommer du att vara en del av säljteamet i Stockholm och fokusera på lokala kunder i regionen. Du kommer att vara ansvarig för hela försäljningsprocessen från start till slut samt jobba med både nya och befintliga kunder. Vi jobbar med kunder som har starka varumärken både inom den privata och offentliga sektorn i Sverige. Ditt ansvar som Key Account Manager är att identifiera deras behov och utmaningar för att hjälpa dem hitta rätt IT-säkerhetslösningar.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Hantera hela försäljningsprocessen från första kontakt till vidareutveckling av befintliga kunder
Bygga och upprätthålla långsiktiga kundrelationer
Samarbete med tekniska specialister för att säkerställa rätt lösningar utefter kundbehov
Proaktivt jobba med prospektering och mötesbokning
Ansvara för förhandlingsprocessen; offerter, avtal och anbud
Bygga relationer med våra strategiska leverantörer
Se till att våra lösningar levereras enligt avtal
Identifiera och utforska nya områden inom befintliga konton
Varför oss?
Möjlighet att jobba tillsammans med några av branschens mest dedikerade experter
Flexibel arbetsmiljö och möjlighet att påverka hur vi ska jobba framåt
En Challenger-kultur som uppmuntrar nyfikenhet, initiativtagande och kunskapsdelning
Teamet. En hög dos av teamkänsla med drivna kollegor som kompletterar och stöttar varandra
Vem är du?
Du har god förmåga att kommunicera och trivs med att bygga långvariga kundrelationer.
Vi söker dig som har god erfarenhet av B2B-försäljning inom IT.
Svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Du trivs i en dynamisk miljö och uppskattar att arbeta i en prestigelös organisation med korta beslutsvägar.
Orange Cyberdefense:
Orange Cyberdefense är Sveriges ledande cybersäkerhetsföretag. Vår vision är att bidra till att säkra det digitala samhället. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom flertalet områden från djupgående tekniska lösningar till mer mjukare tjänster som styrning och ledning inom säkerhet, riskmodeller och riskanalyser. Vi är 400 kollegor i Sverige och 3500 kollegor globalt.
På Orange Cyberdefense är vi alla olika men med samma passion för cybersäkerhet; och det är vår främsta styrka. Vi är stolta över våra olikheter, erfarenheter och bakgrunder och är övertygade om att vi måste inkludera alla för att också kunna erbjuda lösningar som passar just alla. Det är anledningen till att vi säkerställer att vi hanterar alla ansökningar likvärdigt.
Rekryteringsprocessen:
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fanny Westergren (Fanny.Westergren@orangecyberdefense.com
