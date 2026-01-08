Kataraktkirurg/mottagningsläkare
Nu söker vi en kombinerad kataraktkirurg/mottagningsläkare till vår klinik mitt centrala Helsingborg. Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
Aleris har tio ögonmottagningar från Umeå i norr till Malmö i söder. Vi håller erkänt hög medicinsk kvalitet och har mycket nöjda patienter. Vår erfarna personal genomför cirka 60 000 mottagningsbesök och 20 000 kataraktoperationer per år. Vi diagnostiserar och behandlar flera olika ögonsjukdomar. På några kliniker gör vi polikliniska operationer, injektioner i glaskroppen, har ortoptistverksamhet och är specialiserade på torra ögon
Rollen
Det är en flexibel tjänst där du som ögonläkare kommer att kombinera ditt arbete med dels kataraktoperationer samt mottagning inom allmänoftalmologi.
Vi erbjuder en arbetsplats med välplanerad mottagning med ett mycket gott arbetsklimat. Genom våra värderingar: Ansvarsfullt, Enkelt och Innovativt skapar vi en trivsam arbetsmiljö med kompetenta och erfarna kollegor. Här finns möjligheten att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Vi erbjuder;
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Frukost
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten]
Friskvård 4000 kr per år
Om dig
Du är läkare med specialistutbildning inom oftalmologi. Som specialistläkare är du van att arbeta självständigt och vill engagera dig i verksamhetens utveckling. Att tillsammans med dina kollegor verka för en modern och effektiv vård. Du som söker har svensk läkarlegitimation. Rollen kräver hög grad av förmåga att arbeta självständigt och flexibelt, samtidigt förstå vikten av ett gott samarbete med hela klinikens team. Dagarna är både roliga och kreativa och fokus är alltid på patientsäkerheten och patientens helhetsupplevelse. Om du dessutom är driven, social, gillar utmaningar och variation, så passar du som person bra med oss. Meriterande om du är van vid att sätta speciallinser, eller är villig och intresserad att lära dig.
