kassör

Yvonnes Gatukök AB / Servitörsjobb / Tibro
2025-08-13


Köksbiträde till Gatukök i Tibro

Vi söker nu en erfaren och engagerad köksbiträde till vårt gatukök i Tibro. Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet inom kök-eller restaurangarbete.

2025-08-13

Dina arbetsuppgifter
I rollen som köksbitrade kommer du bland annat att:
Ta emot kunder och ge god service
Sköta kassan
Städa och hålla rent i köket
Förbereda och tillaga inför beställningar
Vi söker dig som:
Är effektiv och ansvarsfull.
Är trevlig, glad och serviceinriktade
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har förmåga att arbeta både självständig och i team
Arbetstid:
Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive kväller och helger.

Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan till:
daoud_dicho@hotmail.se
eller kontakta oss på telefon:
073-619 21 08
Vi behandlar ansökningar löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-09-12
0736192108
E-post: daoud_dicho@hotmail.se

Arbetsgivare
Yvonnes Gatukök AB (org.nr 559246-3128)

Jobbnummer
9457677

