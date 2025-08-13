kassör
2025-08-13
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
Köksbiträde till Gatukök i Tibro
Vi söker nu en erfaren och engagerad köksbiträde till vårt gatukök i Tibro. Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet inom kök-eller restaurangarbete.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som köksbitrade kommer du bland annat att:
Ta emot kunder och ge god service
Sköta kassan
Städa och hålla rent i köket
Förbereda och tillaga inför beställningar
Vi söker dig som:
Är effektiv och ansvarsfull.
Är trevlig, glad och serviceinriktade
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har förmåga att arbeta både självständig och i team
Arbetstid:
Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive kväller och helger.Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan till: daoud_dicho@hotmail.se
eller kontakta oss på telefon:
073-619 21 08
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
0736192108
Arbetsgivare Yvonnes Gatukök AB
(org.nr 559246-3128) Jobbnummer
9457677