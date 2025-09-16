Kassapersonal - Matrix Norrköping
2025-09-16
Matrix butikerna är en del av Matrebellkedjan.
Jobbar ständigt med bra varor för låga priser. Är du matintresserad som brinner för att sälja och att ha ordning och reda? Då har du chansen att jobba med oss.
Vi söker dig:
Som person är du strukturerad, ansvarsfull och har en förmåga att prioritera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Du har en god förståelse för butiksekonomi och förmåga att fatta beslut som bidrar till att vi når våra mål.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom dagligvaruhandeln.
Du ska vara mål och resultatinriktad med ett sinne för ordning och reda.
Du ska kunna jobba självständigt och även i grupp.
Du ska ha brinnande intresse för butikens dagliga drift och rutiner.
Goda kunskaper i svenskaPubliceringsdatum2025-09-16Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är deltid. Arbetstiden varierar och innefattar även helgarbete.
Komplettera din ansökan med ett CV helst med en foto och Personligt brev.
• * Använd Kassapersonal i rubrik.
• ** Söker ej studenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: jobb@matrix.se Arbetsgivarens referens
