Kassamedarbetare - 32 h/vecka
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
Vill du vara med och jobba mot att bli Europas bästa matbutik?
Om rollen
Som kassamedarbetare arbetar du med:
Kassaarbete och betalflöden
Personligt, professionellt och varmt kundbemötande
Att bidra till en positiv upplevelse för varje kund - från första hälsning till avslut
Aktivt arbete mot butikens vision, mål och kvalitetsnivå
En del av varje arbetspass (ca 2 timmar) arbetar du som entrévärd, där du:
Välkomnar kunder med ett leende och skapar en positiv första känsla
Delar ut kundkorgar och finns tillgänglig för frågor
Bidrar till ett lugnt, välkomnande flöde in i butiken
Ser till att varje gäst får en trygg och bra start på sitt besök
Arbetstider
32 timmar per vecka
Arbetspassen är oftast förlagda mellan kl. 11.00-20.00, med varierande längd
Varannan helg: lördag & söndag kl. 11.00-20.00
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Brinner för service och mötet med människor
Är trygg, lugn och professionell även när tempot är högt
Har ett positivt förhållningssätt och gillar att arbeta mot gemensamma mål
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med att vara butikens ansikte utåt
Tidigare erfarenhet av kassaarbete eller butik är ett krav, men rätt inställning och servicekänsla är viktigast.
Vi erbjuder
En tydlig roll med stort fokus på kundupplevelse
En arbetsplats där bemötande och kvalitet prioriteras
Ett sammansvetsat team som arbetar mot samma vision
Möjlighet att utvecklas inom butik och service
Är detta rätt utmaning för dig?
Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik. tillträde snarast eller enligt ök.Jakob.hemvik@higher.nu
Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Europas främsta livsmedelsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
