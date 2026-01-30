Kassabiträde till ICA-butiker
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2026-01-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som har erfarenhet av kassaarbete och som vill jobba dagtid i ICA-butiker i Uppsala.
Om tjänsten Vi erbjuder ett flexibelt jobb på ICA-butiker. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Just nu söker vi främst dig som har möjlighet att jobba dagtid.
Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som hjälper ICA-butiker med deras personalbehov.
Via oss kommer du att jobba i olika ICA-butiker i Uppsala. Du kommer att betjäna kunder i kassan och ansvarar för hantering av betalningar, returer av varor, värdeavier, presentkort med mera. Du kommer främst att arbeta i kassasystemet Cashguard.
Om dig Vi söker dig som har varit anställd i livsmedelsbutik och som har erfarenhet av kassaarbete. Det är meriterande om du även har erfarenhet av arbete inom post och spel. Som person är du serviceinriktad och du trivs i daglig kontakt med kunder. Du är flexibel och trivs bra med fartfyllda och händelserika arbetsdagar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.
Start: Omgående. Intervjuer genomförs löpande.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7145259-1816338". Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.bemannica.se
753 21 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Bemannica Jobbnummer
9714502