Kassa / Servetris

2026-01-20
Kassör/Servetris Sökes till Trevligt Café
Vi på Tidemans Cafe, beläget i hjärtat av Stockholm, söker en engagerad och serviceinriktad person till rollen som kassör/servetris. Är du en person som älskar kaffe och har en passion för utmärkt kundservice? Då kan det här vara jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot och expediera beställningar med ett leende.
Hantering av kassasystem och dagliga kassarapporter.
Servering av mat och dryck till gästerna.
Se till att våra gäster alltid möts av en ren och trivsam miljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av serviceyrket, gärna inom café eller restaurang.
Är noggrann, ansvarstagande och har en positiv attityd.
Har god förmåga att samarbeta såväl som att arbeta självständigt.
Behärskar svenska och engelska flytande.
Tjänsten är på heltid. Arbetstiderna varierar med både dag-, kväll- och helgpass.
Är du redo att bli en del av vårt härliga team? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till krlshala@yahoo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: Krlshala@yahoo.com
Detta är ett heltidsjobb.

Carlos-Mina AB
(org.nr 556946-7870)
Almlöfsgatan 3
114 51 STOCKHOLM
