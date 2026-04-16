Kassa/serveringspersonal Saya Sushi
2026-04-16
Saya Sushi grundades 2012 och vi har tre restauranger i centrala Stockholm (Linnégatan 31, Olofsgatan 6 och Kungsgatan 42) med 13 anställda. Vi erbjuder även take-away och catering.
Nu söker vi kassa/serverings-personal på heltid, 40 tim/vecka enligt schema.
Du ansvarar för kassan, tar emot kunder, serverar, tar emot beställningar i restaurangen, på telefon och surfplatta samt lämnar ut beställningar till exempelvis Foodora och take-away.
Du behöver vara serviceinriktad och stresstålig då det vissa tider är väldigt många kunder som kommer samtidigt.
Anställningsform: 6 mån provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
Krav: Eftersom vi serverar alkohol på en av restaurangerna vill vi att du har fyllt 18 år, goda kunskaper i svenska och engelska, tidigare erfarenhet från kassa och servering är ett plus men vi värdesätter ett glatt humör, bra service, intresse av att lära sig nya saker och punktlighet mer.
Skicka in din ansökan till jobb@sayasushi.se
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: jobb@sayasushi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saya Food AB
(org.nr 556905-8505), https://www.sayasushi.se/ Jobbnummer
9859685