Karriärkonsult till Rusta och Matcha 2 i Trelleborg
Arena Matchning AB / Personaltjänstemannajobb / Trelleborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Trelleborg
2026-01-08
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Matchning AB i Trelleborg
, Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Växjö
eller i hela Sverige
Karriärkonsult med fokus på jobb, nätverk och möjligheter - Trelleborg
Vill du ha ett jobb där ditt kontaktnät, din drivkraft och din förmåga att få saker att hända verkligen gör skillnad? Trivs du med tempo, människor och att se snabba resultat? Då kan det här vara rollen för dig!
Arena Matchning AB växer och söker nu en engagerad karriärkonsult. Hos oss handlar jobbet om att skapa möjligheter - på riktigt. Ditt viktigaste uppdrag är att hjälpa deltagare vidare till arbete eller studier så snabbt och hållbart som möjligt genom smart matchning, god coachning och starka arbetsgivarkontakter.
Om rollen
Som karriärkonsult arbetar du nära våra deltagare, men minst lika nära arbetsgivare. Du kartlägger individens styrkor, driver jobbsökande framåt och öppnar dörrar till praktik, jobb och studier. Du har stor frihet att arbeta kreativt och individanpassat - och du mäts på resultat, inte på stel byråkrati.
Arbetet är varierat, relationsdrivet och fartfyllt. Ena dagen coachar du i individuella samtal, nästa dag är du ute hos arbetsgivare eller håller ett seminarium om arbetsmarknaden och effektivt jobbsökande.
Exempel på arbetsuppgifter
• Coachande individuella samtal med fokus på arbete eller studier
• Matcha deltagare mot jobb, praktik och utbildning
• Aktivt bygga och underhålla arbetsgivarkontakter
• Skapa och följa upp jobbsökarplaner
• Hålla seminarier och workshops inom jobbsök, CV, intervjuteknik m.m.
• Dokumentation och uppföljning enligt tjänstens krav
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
• Är genuint intresserad av människor och deras utveckling
• Är lösningsfokuserad, handlingskraftig och gillar att jobba mot tydliga mål
• Trivs med att skapa och använda ditt kontaktnät
• Har god förståelse för arbetsmarknaden - gärna lokalt
• Klarar av att kombinera relationsarbete med struktur och administration
Formella krav - Rusta och Matcha 2
För att arbeta i tjänsten behöver du uppfylla minst ett av följande alternativ (intyg bifogas i ansökan):
Alternativ 1
• Högskoleutbildning om minst 180 hp (120 hp enligt äldre system)
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet på heltid (eller motsvarande deltid)
Alternativ 2
• Minst 1 års eftergymnasiala studier med godkänt resultat
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet på heltid (eller motsvarande deltid) inom ett eller flera av följande områden:
• * Rekrytering
• * Arbetsledning med personalansvar
• * Omställningsarbete för arbetssökande
• * Studie- och yrkesvägledning
• * Karriärvägledning
• * Arbete med arbetsmarknadsfrågor
• * Social- eller gruppsykologi
• * Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Meriterande: Erfarenhet av Rusta och Matcha.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt jobb där du ser resultat av ditt arbete
• Stor frihet under ansvar
• Engagerade kollegor och ett växande företag
• Möjlighet att påverka och utveckla både rollen och verksamheten
Omfattning: Heltid
Placering:Trelleborg
Intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Vid frågor, kontakta: Geraam Parpar Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Matchning AB
(org.nr 556482-3382) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arena Matchning Jobbnummer
9674652