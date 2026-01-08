Kappa Bar söker extra kock dagtid

Kabano Umeå AB / Kockjobb / Umeå
2026-01-08


Visa alla kockjobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kabano Umeå AB i Umeå

Vi söker en kock - dagtid
Vi söker nu en erfaren kock som vill arbeta extra hos oss.
Tjänsten är på cirka 12 timmar per vecka och arbetet är förlagt dagtid.
Fördelas under luncher 11:00-14:00, onsdag - fredag.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som kock
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med att arbeta i team och i ett högt tempo

Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Ett flexibelt extrajobb med fasta arbetstider dagtid
Möjlighet till extrajobb utöver dessa tider

Låter detta intressant?
Skicka din ansökan tillsammans med CV till umea@kappabar.se.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: umea@kappabar.se

Arbetsgivare
Kabano Umeå AB (org.nr 559436-1783)
Vasagatan 9 D (visa karta)
903 29  UMEÅ

Jobbnummer
9674163

Prenumerera på jobb från Kabano Umeå AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kabano Umeå AB: