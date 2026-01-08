Kappa Bar söker extra kock dagtid
2026-01-08
Vi söker en kock - dagtid
Vi söker nu en erfaren kock som vill arbeta extra hos oss.
Tjänsten är på cirka 12 timmar per vecka och arbetet är förlagt dagtid.
Fördelas under luncher 11:00-14:00, onsdag - fredag.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som kock
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med att arbeta i team och i ett högt tempo
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Ett flexibelt extrajobb med fasta arbetstider dagtid
Möjlighet till extrajobb utöver dessa tider
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan tillsammans med CV till umea@kappabar.se
.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: umea@kappabar.se
Vasagatan 9 D
903 29 UMEÅ
