Kantpressare till Mekanotjänst
Mekanotjänst i Järvsö AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljusdal Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ljusdal
2026-01-19
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mekanotjänst i Järvsö AB i Ljusdal
Trivs du med ett jobb där ingen dag är den andra lik? Gillar du att jobba praktiskt, och vara del av ett team där vi hjälper varandra? Nu söker vi kantpressare till Järvsö.
Mekanotjänst är en av Sveriges ledande legotillverkare med avancerad produktion inom tunnplåt, rör- och skärande bearbetning. Vi samarbetar med välkända företag inom bland annat medicinteknik, försvarsindustri, entreprenad, offshore och elektronik.
Vi investerar kontinuerligt i ny teknik, maskiner och automation för att ligga i framkant och står inför en spännande framtid med flera stora kontrakt. Idag är vi cirka 140 medarbetare i Järvsö och Ljusdal som tillsammans levererar lösningar av hög kvalitet och konkurrenskraft.
Om jobbet
Vi söker nu kantpressare till vår plåtavdelning. Vi söker nu kantpressare till vår plåtavdelning. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av kantpressning och bockning av plåtdetaljer samt kontroll av mått och kvalitet utifrån ritningar. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Även andra arbetsuppgifter inom produktionen kan förekomma. Du får en varierad vardag där problemlösning, noggrannhet och samarbete står i fokus. Skiftgång kan förekomma. Du rapporterar till teamledaren för plåtavdelningen.
Din profil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga, samt trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av kantpress eller liknande arbete, industriteknisk utbildning samt truckkort. Det är även meriterande om du kan läsa och förstå ritningar. Erfarenhet av Monitor eller annat ERP-system är en fördel. Tunga lyft förekommer, vilket innebär att du bör ha god fysik.
Varför jobba på Mekanotjänst?
Mekanotjänst är en trygg arbetsgivare med kollektivavtal. Det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som är driven och vill utvecklas. Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 4000 kr/år.
Vi gör löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Alkohol- och drogtest genomförs i samband med rekrytering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mekanotjänst i Järvsö AB
(org.nr 556193-0719) Kontakt
Teamledare Plåt
Arvid Arvidsson arvid.arvidsson@mekanotjanst.se Jobbnummer
9691921