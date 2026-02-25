Kantpressare
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tingsryd Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Tingsryd
2026-02-25
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Tingsryd
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Nu söker vi en kantpressare till en av våra kunder i Tingsryds kommunArbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med traditionellt verkstadsarbete men i huvudsak med kantpressning och laserskärning. Erfarenhet av kantpress är ett krav. Viljan och kunskapen att ställa en kantpress och en lasermaskin är mycket viktigt då detta är grunden i tjänsten.
Du måste kunna läsa ritningar och tillverka bitarna efter dessa.
Det börjar med en inhyrning men kan för rätt person i framtiden gå över till anställning hos kund
Din bakgrund/Dina egenskaper
Minst Teknisk utbildning på gymnasienivå och några års erfarenhet inom tillverkningsindustri är ett krav.
Du har materialkunskaper och goda ritningskunskaper.
Du är flexibel och social, kan jobba i team men även självständigt.
Körkort samt svenska i tal och skrift är krav.
Kan du programmera i CadCam är det en merit.
Som person är du driven och målfokuserad, du har lätt för att kommunicera med andra. Du är en lagspelare som tror på delaktighet och ser till företagets behov samtidigt som du har kunden i fokus. Du vill vara med att sätta mål för ditt ansvarsområde och säkerställa att de uppnås.
Information och kontakt
Tjänsten inleds med en visstidsanställning hos Wikan Personal, därefter är ambitionen att kunden tar över anställningen.
Vi tillämpar löpande urval till denna tjänst, och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan annonsen löpt ut.
För frågor kring tjänsten eller anställningen, vänligen kontakta Kjelle Rutzell, konsultchef, på 0731-52 17 01
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Sydost AB Kontakt
Emma Moding +46 455 61 27 03 Jobbnummer
9762968