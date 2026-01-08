Kantpressare
Arbetsuppgifter
Är du en noggrann och tekniskt kunnig person som trivs i en verkstadsmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en erfaren kantpressare till vår kund i Ulricehamn. Du kommer att arbeta med att bearbeta plåt enligt ritningar och säkerställa att detaljerna håller hög kvalitet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Ställa och programmering
• Materialhantering
• Ritningsläsning
• Mätteknik
Meriterande om du har kunskaper i affärssystemet Monitor sedan tidigare. Samt erfarenhet av lågvolym/prototyp kantpressning.I rollen kommer du i första hand arbeta med kantpressning, samtidigt som du inte är rädd för att hoppa in där det behövs inom företaget och jobba sida vid sida med dina kollegor.
Din profil
Du är en person som kavlar upp ärmarna och hugger i, du är van att röra dig i en industri och du tycker om att få saker gjorda.
Vi ser gärna att du har en gymnasieutbildning med teknisk eller verkstadsteknisk inriktning. Du har gärna tidigare erfarenheter av kantpressar, grundläggande kunskaper inom mätning med skjutmått och materiallära.
Meriterande med truckkort A + B, erfarenhet inom programmering och industriell plåtbearbetning.
Stor vikt läggs på dig som person och förståelse för arbetet i en tillverkningsindustri.
Som person är du:
• Noggrann
• Strukturerad
• Har en positiv inställning
• Driven och kan ta för dig
Du läser och talar flytande svenska då arbets- och säkerhetsinstruktioner sker på svenska.
Om oss Boge Kompetens AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som förser lokala företag med kompetent och självgående personal.
Vårt kontor ligger centralt i Ulricehamns stad med vacker utsikt över Åsunden.
Vi har en stark lokal kännedom, vill jobba nära våra anställda samt ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder.
Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.Vi arbetar med hjärtat!
Om tjänsten Tjänsten är en visstidsanställning hos Boge Kompetens med vår kund som arbetsplats. För rätt person finns stor chans till anställning hos kunden.
Uppdraget avser heltid, dagtid.Uppdraget startar omgående med lön enligt avtal.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boge Kompetens AB
(org.nr 556798-8943) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9674181